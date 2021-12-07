Українська співачка Ніна Матвієнко зізналася, що чекає, коли її донька Тоня разом зі своїм чоловіком, співаком Арсеном Мірзояном з’їдуть від неї.

Нещодавно Арсен та Тоня придбали власну квартиру, наразі вони все ще живуть із Ніною в триповерховому будинку, проте артистка сказала, що чекає на їхній переїзд.

– Я так цього чекаю. З великим задоволенням, ще й отак виштовхну, – сміючись сказала Ніна Матвієнко.

Проте вона наголосила, це лише тому, що їй їх шкода.

– В одній кімнаті туляться, костюми… Це важко для них. Кухня – всі штовхаємось, нас багато в будинку. А там чотири кімнати, уявляєте? Буде своя кімната для костюмів, і для життя, – наголосила Матвієнко.

Коли буде новосілля – невідомо. Бо навіть сама Тоня цього не знає. Квартиру подружжя придбало у новобудові, яка ще будується.

– Це затяжний процес. Обіцяли одне, виходить інше. Ми поки що сподіваємося, щоб хоч би це скоріше сталося, – наголосила Тоня.

Раніше ми писали, що Ніна Матвієнко розійшлася з чоловіком Петром Гончаром після 50 років шлюбу. Співачка зізналася, що чоловік з’їхав на дачу, вони розірвали стосунки без скандалів.

За словами Ніни Матвієнко, за 50 років спільного життя їй завжди доводилося забезпечувати сім’ю. Крім цього, чоловік кілька разів її підводив, тому вона не могла йому довіряти.