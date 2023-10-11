Співачка Джамала анонсувала вихід на великі екрани стрічки Смак свободи режисера Олександра Березаня. Артистка виконала у фільмі одну з ролей.

Джамала поділилася кадрами з бекстейджу зйомок та згадала, як зраділа, коли їй запропонували долучитися до проєкту.

– Хоч в мене була невелика роль, але це те українське кіно, за яке я дуже вболіваю. Неймовірний склад акторів і творчої команди! Відчувала щастя 24/7 на знімальному майданчику, – поділилася співачка.

Зйомки проходили ще до повномасштабного вторгнення. Стрічка мала побачити світ у 2022 році, але у плани втрутилася війна.

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Про що фільм Смак свободи

Автори визначили жанр стрічки як романтична кулінарна комедія. Події розгортаються навколо молодої кухарки Варі, що втрачає роботу. Адже в придорожньому кафе її висока кухня виявляється непотрібною. Раптом дівчина знаходить кулінарну книжку невістки Івана Франка Ольги, і Варю запалює ідея відкрити власний ресторан.

Знімали фільм у Києві та Львові. Його бюджет склав трохи більше 30 млн грн.

Присвята Паші Лі

Одну з ролей у фільмі зіграв актор Паша Лі, який загинув на початку повномасштабного вторгнення в Ірпені. Як вказано на сторінці стрічки Смак свободи в Instagram, проєкт присвятять його пам’яті.

– Українці та світ мають запам’ятати його саме таким, яким знала його вся наша кінокоманда – безмежно талановитим, винахідливим, добрим, найживішим серед усіх живих! Ніколи не забудемо! – зазначили автори фільму.

Премʼєру стрічки Смак свободи заплановано на 29 лютого 2024 року.