Велика різниця у віці не є перешкодою для справжнього кохання. Це доводять українські та світові знаменитості, які, попри не завжди однозначну реакцію суспільства, змогли створити міцні родини.

Факти ICTV пропонують пригадати 5 зіркових пар, які не переймаються значною різницею у віці.

Віктор Павлік і Катерина Репяхова – 28 років

Народний артист України Віктор Павлік одружився зі своєю концертною директоркою Катериною Репяховою у травні 2020 року.

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З дитинства Катя була фанаткою співака, ходила на його концерти та навіть зробила спільне фото з Павліком, коли була ще маленькою.

Познайомилася пара у 2015 році у готелі в Миколаєві, де артист і його шанувальниця зупинилися після концерту. Їхні номери опинилися поряд.

У грудні 2019-го Павлік освідчився молодій коханій, а у травні 2020 року вони розписалися. У червні 2021 року у Павліка та Реп’яхової народився син, якого назвали Михайлом.

Подружжя не бентежить різниця у віці. Вони часто жартують на цю тему, оскільки Павлік навіть старший за свою тещу.

Алек Болдвін та Гіларія Томас – 26 років

Американський актор Алек Болдвін одружився з інструкторкою з йоги Гіларією Томас у 2012 році, через рік після знайомства.

У вересні 2022-го Болдвін увосьме став батьком. Разом із Гіларією він виховує сімох дітей – Кармен, Рафаеля, Леонардо, Ромео, Едуардо, Люсію, яку народила сурогатна матір, та Іларію.

Також у Болдвіна є доросла дочка Айрленд від шлюбу з акторкою Кім Бейсінгер.

74-річний актор Річард Гір перебуває у шлюбі з іспанською публіцисткою Алехандрою Сільвою. Тривалий час пара приховувала свої стосунки, однак подейкують, що роман закрутився ще у 2014 році.

У 2018 році закохані організували закриту весільну церемонію у власному будинку у Нью-Йорку, куди запросили лише найближчих родичів і друзів. Зараз Річард та Алехандра виховують двох синів.

Зазначимо, що цей шлюб став для Річарда Гіра третім. До цього він був одружений із моделлю Сінді Кроуфорд. Другою дружиною актора була інша зірка подіумів Кері Ловелл, у пари є спільна дитина.

Джейсон Стейтем і Роуз Гантінгтон-Вайтлі – 20 років

Голлівудський актор Джейсон Стейтем та модель Роуз Гантінгтон-Вайтлі познайомилися у 2010 році на музичному фестивалі Coachella.

Через 6 років Джейсон освідчився Роуз. У 2017 році у пари народився син Джек Оскар. 2 лютого 2022 року модель подарувала чоловіку ще й доньку Ізабеллу.

Брюс Вілліс та Емма Гемінг – 23 роки

Американський актор Брюс Вілліс одружився з моделлю Еммою Гемінг у березні 2009 року. До цього пара зустрічалася більше року.

Вілліс та Гемінг виховують двох спільних дітей – Мейбл Рей та Евелін Пенн. 68-річний Брюс, який страждає від деменції, має ще трьох дочок від шлюбу з Демі Мур.