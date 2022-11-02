Американська акторка і модель Шерон Стоун розповіла, що лікарі виявили в неї велику фіброзну пухлину після постановки неправильного діагнозу. Зірка закликає завжди дізнаватися думки кількох медичних працівників.

Акторка повідомила, що їй поставили неправильний діагноз, в наслідку чого – призначили непотрібне лікування. Біль не проходила, а лише посилювалася, тому 64-річна Стоун вирішила звернутися до іншого лікаря, який і виявив фіброзну пухлину.

– Щойно поставили ще один невірний діагноз і цього разу подвійну епідуральну анестезію. Погіршення болю пішло на другий день… Жінки, завжди запитуйте думку іншого лікаря, це може врятувати ваше життя. Мене не буде 4-6 тижнів до повного відновлення. Дякую всім за турботу. Все добре, – написала Шерон в Instagram.

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Варто зазначити, що це не вперше, коли акторці роблять операцію з видалення пухлини. У своїх мемуарах вона розповідала, що таке вже було в 2001 році – лікарі видаляли доброякісне новоутворення.