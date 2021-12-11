11 грудня відбувся восьмий випуск шоу Україна має талант, у рамках якого Євген Кот зірвав останню золоту кнопку у тому сезоні.

Також глядачам показали й інших талановитих людей, які проявили себе у різних жанрах. Це був і дитячий рок-гурт, і унікальний танцюрист-експеремінтатор, і пілоністи.

Проте який сезон шоу Україна має талант без добірки людей, які може і не дуже талановиті, але точно яскраві.

Дмитро Сивоконь на шоу Україна має талант

Першим на сцену шоу вийшов Дмитро Сивоконь з міста Київ. Чоловік любить експериментувати і на роботі, і в музиці. Дмитро працює у музеї експериментів. На шоу Україна має талант він влаштував бітбокс з сопілкою та дудуком.

Duo Sunrise на шоу Україна має талант

Потім до суддів вийшли акробати із Сум. Даша із 6 років займалася спортивною гімнастикою. Проте там вона не бачила для себе перспектив. Вона у 13 років вирішила перейти у спортивну гімнастику, де й познайомилася зі своїми партнером Геною. Йому було близько 20, він закінчував університет та планував завершувати кар’єру в акробатиці. Однак тоді вони встали в пару. Вони змогли підкорити чимало вершин разом, зокрема виграти чемпіонат України. Тепер Гена та Даша разом не лише на сцені.

Діма Малахов на шоу Україна має талант

26-річний самоучок Діма Малахов навів шуму серед жіночої частини суддівського складу. Якось він поїхав на чемпіонат з воркауту, на якому виграв $1 тис., аби вистачало на життя. Хлопець потім почав навчатися цирковій майстерності. Діма викладав ролики на YouTube, які набирали сотні тисяч переглядів. Тепер у нього хочуть навчатися хлопці з усього світу. Також у його арсеналі рекорд України – 15 підтягувань на одній руці.

– Без тренера, на вулиці, просто неба, дощ, сонце – неважливо. Я тричі виходив на день: підтягування, тростини, еквілібристика, – поділився Дмитро.

Марія Гнатик та Іван Кондратюк на шоу Україна має талант

На шоу Україна має талант прийшли сонячні діти Маша та Ваня із Вінниці. Їм по 15 років, вони народилися із синдромом Дауна. У Маші та Вані багато захоплень та хобі, але основне – це танці.

Це єдина пара в Україні із синдромом Дауна, яка займається професійно бальними танцями. Вони танцюють разом уже чотири роки.

Михайло Макаров на шоу Україна має талант

Танцівник Михайло Макаров прийшов вразити суддів та глядачів шоу Україна має талант. 29-річний Михайло виступає в експериментальному стилі bone breaking. На шоу він показав танець шамана про боротьбу людини із внутрішнім Я.

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Судді були захоплені танцем Михайла. Євген Кот не стримався і натиснув останню цього сезону золоту кнопку. Тож Михайло Макаров автоматично потрапляє у фінал шоу Україна має талант.

Гурт Contra Bass на шоу Україна має талант

Четверо дітлахів зібрали в один рок-гурт. Склад Contra Bass: Поліна (барабани) – 10 років, Гліб (електрогітара) – 10 років, Андрій (бас-гітара) – 10 років, Андрій (вокал) – 9 років.

Дітвора вжарила такого року на сцені, що суддям нічого не залишалося як сказати Так.

Артем Галіс на шоу Україна має талант

Скромний хлопець Артем сподобався глядачам своєю чистотою та сильним вокалом.

На шоу він виступав із піснею з рок-опери, оскільки вона складна і дозволяє розкрити голос.

Олена та Олексій Ткаченко на шоу. Україна має талант

Подружжя Олени та Олексія Ткаченків займається акробатикою на пілоні лише чотири роки, але вже досягли значних висот. Їй 44 роки, чоловікові 46.

Займатися пілоном Олена почала завдяки шоу Україна має талант – хотілося на сцені талант-шоу довести, що навіть без зору вона здатна на це.