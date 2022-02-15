Голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Микола Чернотицький прокоментував ситуацію з довідкою Аліни Паш про перетин адмінкордону з Кримом.

На особистій сторінці у Facebook він подякував Державній прикордонній службі за оперативний розгляд. Офіційну відповідь щодо справжності довідки Аліни Паш Суспільний мовник отримає завтра до 11.00.

– Після отримання офційної відповіді відбудеться зібрання оргкомітету Євробачення, куди буде запрошено Аліну Паш і ухвалене відповідне рішення. Окремо, як голова правління, я звертатимусь до правоохоронних органів щодо надання підробних документів. На мою думку, шахраї не можуть представляти Україну на Євробаченні, – написав Чернотицький.

Нещодавно стало відомо, що Держприкордонслужба не видавала довідку Аліні Паш про в’їзд у Крим з української території.

Нагадаємо, що переможниця нацвідбору на Євробачення 2022 надала Суспільному документ, в якому стверджувалося, що співачка не порушула закон України і правила конкурсу. Згідно із довідкою, у 2015 році Аліна перетинала кордон із Кримом через КПВВ Чаплинка.

Першим на сумнівну правдивість документу звернув увагу активіст Сергій Стерненко.