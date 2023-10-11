Кейт Міддлтон відома продуманістю своїх образів до різних заходів. Так само ретельно принцеса Уельська підішла до створення аутфіту з нагоди Всесвітнього дня психічного здоров’я. Королівська особа вдягнула чорну кофту з довгим рукавом, чорні штани-кльош від L.K. Bennett, жовтий піджак і чорні гостроносі туфлі на невеличких підборах. Доповнили образ символічні сережки у вигляді зірок.

Kate Middleton honors World Mental Health Day with meaningful star earrings, yellow blazer https://t.co/VTQAiWxNWu pic.twitter.com/rldE96LeLm — Page Six (@PageSix) October 11, 2023

Чому Кейт Міддлтон обрала саме це поєднання кольорів

Жовтий колір піджака є відсилкою до акції #HelloYellow, у межах якої одягають речі цього яскравого кольору, аби привернути увагу до проблеми ментального здоровʼя молоді.

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Чорно-жовтий аутфіт Кейт мав ще одне особливе значення. Ці кольори використовуються в логотипах благодійних організацій Beyond і Young Minds UK. Ці фундації долучилися до проведення молодіжного форуму з питань психічного здоров’я, організованого королівським подружжям принца та принцеси Уельських.

Сережки з історією: символізм прикраси у вигляді зірок

Ці сережки – присвята дочці тренерки з регбі Сари Рентон. Дівчина у 17 років вчинила самогубство. Її тітка – ювелірниця та засновниця бренду Ear Sass Софі Макгаун вшанувала небогу, створивши в памʼять про неї прикрасу. Сара Рентон презентувала пару сережок Кейт Міддлтон і розповіла, яка історія стоїть за ними. Принцесу Уельську це вразило й засмутило. Тож вона обрала саме цю прикрасу, аби в такий спосіб привернути увагу до чутливої проблеми.

Доходи від кожної пари цих сережок йдуть на користь благодійної організації Brave Mind. Засновниця Ear Sass каже, що вона пишається можливістю нормалізувати розмову про психічне здоров’я та самогубства. Адже молоді люди не мають залишатися сам на сам зі своїми страхами та хвилюваннями.