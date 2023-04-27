Співачка Софія Ротару відреагувала на повернення українських полонених додому. Артистка опублікувала фото із захисником, який тримає в руках яблуко і плаче.

Так, Ротару розмістила знімок військовополоненого в Instagram, якого повернули в Україну. Чоловік отримав пакет з усім необхідним, сів на землю і взяв до рук яблуко, над яким плаче. Артистку явно зворушило це фото – вона поставила біля нього емодзі з розбитим сердечком, натякаючи, що в неї розривається серце.

Нагадаємо, що 26 квітня вдалося повернути 44 українських полонених. Серед них 36 рядових і 6 офіцерів. Це військові, прикордонники, нацгвардійці та моряки.

Сама Ротару проявляє активність у соцмережах, нехай і не спілкується з шанувальниками напряму. Співачка реагує як на свята, так і на трагічні війни в Україні. Наприклад, 9 квітня Софія привітала українців із Вербною неділею, а 16 числа – з Великоднем усіх вірян.

А 8 березня Ротару відреагувала на розстріл українського військового – нелюдяність зняли на камеру, і побачене зворушило до глибини душі співачку. Вона показала малюнок, виконаний у чорно-білих тонах, де зображений хоробрий український військовий.