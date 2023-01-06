У 11 випуску романтичного реаліті Холостяк 2022 проєкт залишили відразу дві учасниці – Марина та Саша Погорєлова.

Марину Алекс залишив без троянди на початку церемонії. Холостякові було приємно відчувати згуртованість сім’ї та їхнє бажання говорити про Марину лише найкраще. Водночас Топольський відчув, що знайомство з сім’єю було для Марини випробуванням. Їй було складно прийняти своє минуле та пишатися ним.

– Мені здалося, що ти чогось соромишся і не визнаєш свого минулого. Без минулого немає майбутнього. Я хотів би бачити поряд із собою ту, яка не соромиться свого минулого. Марино, мені складно це говорити, але сьогодні мені доведеться попрощатися з тобою.

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Не знайшлося троянди у Топольського і для Саші Погорєлової. Холостяк зазначив, що йому було дуже комфортно та затишно в оточенні родини дівчини.

– Ми з тобою часто сміємося і дуріємо, поводимося, як підлітки. Я захоплююсь твоєю щирістю та іноді дитячою безпосередністю, а головне – твоїм добрим серцем, яке мені не хочеться поранити. Але прислухаюся до свого, і воно каже мені тебе відпустити.

У фіналі за серце Алекса Топольського боротимуться Катя Лозовацька та Саша Мудра. Кого обере Холостяк, дізнаємося вже наступної п’ятниці. Фінал відбудеться на Мадейрі після того, як Топольський познайомить дівчат із мамою.