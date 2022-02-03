Українська акторка Аліна Чебан в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV розповіла, з якими труднощами стикалася під час зйомок комедії Найкращі вихідні, та поділилася спільними якостями зі своєю героїнею.

У фільмі Найкращі вихідні артистка зіграла одну з головних ролей – дівчину Алісу, яка вирушила на Atlas Weekend у пошуках свого батька. Прем’єра кінострічки в українських кінотеатрах відбулася 2 лютого.

– З якими складнощами ви зіткнулися під час зйомок Найкращих вихідних?

– Найбільше запам’яталося те, що в мене поганий зір і мені потрібно було, хоч я стояла в першому ряду на Atlas Weekend, дивитись на свого партнера Богдана Осадчука, а я його буквально не бачила. Я просто дивилася на будь-який об’єкт і кричала: Богдане, клас. Насправді я нічого не бачила.

– Те саме було і з камерами, мені кажуть: Не дивись у камеру. А я буквально її й не бачу, тож дивилася крізь неї (сміється).

– У чому особливість цього фільму? Яка в нього головна думка?

– Однозначно те, що дуже важливо не забувати, звідки йде наше коріння. Наших рідних та близьких людей, які для нас зробили багато доброго, незважаючи на всю недомовленість чи якісь розбіжності. У будь-якому випадку, потрібно цінувати людей, залишатися собою та йти до своєї мети.

– Хоч як буває складно, але складно всім. Бувають моменти, коли ти падаєш, підіймаєшся, але треба йти вперед. Сенс є в цьому житті, ми самі його вигадуємо і самі до нього йдемо.

– Чи є подібності між вами та вашою героїнею в цій комедії?

– Так, є. У нас стиль в одязі дуже схожий, ми вдвох родом із Одеси. Я у Київ переїхала буквально три роки тому. У мене є якась ідеалізація батька, так само, як і в моєї героїні. Мій тато моряк, і я його бачу дуже мало в своєму житті, а Аліса його в принципі не бачила і уявляла загалом інакше.

У мене в дитинстві так було. Я думала, що все чудово, але кожен має свої мінуси. Плюс недооціненість мами. Багато ось таких моментів, що переплітаються в нас. Ми не повністю схожі, але є якісь дрібниці.

– У житті ви колись відвідували Atlas Weekend?

– Ні, в фільмі я була там уперше. Я навіть на таких концертах масштабних ніколи не була.

Тепер дуже хочу відвідати, цього року піду.

19-річна Аліна Чебан змалку знала, що пов’яже своє життя з акторством. З трьох років вона почала займатися танцями, а потім захопилася живописом. Дівчина не лише талановита акторка, а й наділена музичними здібностями – вона вміє грати на укулеле, гітарі, а також добре співає.

У 2020 році Аліна отримала свою першу роль у серіалі Сліпа. Відтоді її фільмографія стала поповнюватися, її можна побачити в телесеріалах Дільничний з ДВРЗ, Слід та комедії Найкращі вихідні.

У 2021 році Чебан зіграла одну з головних ролей у серіалі Пікнік, де артистка сповна розкрила свій акторський талант і харизму.

Фото: Павло Проценко