4 випуск проєкту Холостяк 2022 року з Алексом Топольським пройшов досить емоційно. З кожною дівчиною в Алекса почала зароджуватися особлива історія. З ким був перший поцілунок, а хто провів із Холостяком ніч – про те, як пройшов 4 випуск Холостяка, читайте у матеріалі.

Завжди говори так

Тиждень на проєкті стартував з індивідуального побачення Алекса з Сашею. Холостяк запропонував дівчині експеримент – завжди говорити так. Топольський привіз Сашу на поле і дав можливість віч-на-віч зустрітися зі страхом, посадивши за штурвал літака.

Зараз дивляться

Після цього пара вирушила у караоке. Попри те, що Алекс із Сашею не потрапляли в ноти, це не завадило їм гарно провести час разом і зблизитися. Якоїсь миті пісня і танець перервалися пристрасним поцілунком.

Позбуваємося минулого

Наступними на побачення з Алексом вирушили Юля та Катя. Холостяк запропонував дівчатам поїхати до них додому, щоб очистити простір, позбувшись непотрібних речей з минулого.

Вечір закінчився вечерею та теплими розмовами, але це не допомогло дівчатам повернутися до будинку з трояндами.

Одкровення Холостяка

На групове побачення з Холостяком пішли одразу три учасниці – Віка, Юля та Оля. Топольський привіз їх на базу відпочинку та попередив: грошей на розваги немає, доведеться працювати.

Дівчата кололи дрова та прибирали територію – так їм вдалося заробити на харчі для вечері.

Розмови біля вогнища були дуже відкритими та місцями занадто відвертими. Наприклад, Холостяк зізнався, що одного разу займався сексом під лампою на футбольному полі.

Просто з побачення додому поїхала Оля. Топольський зрозумів, що їхнім дружнім стосункам не судилося перерости у щось більше.

– Я хочу бути з тобою щирим і чесним. Мені справді з тобою прикольно, але, крім дружби, я нічого не відчуваю, – зазначив він.

Пристрасть у замку

На романтичний вікенд у замок із Холостяком пощастило потрапити Марині.

Там пара власноруч робила папір. Забрати готовий можна було лише наступного дня, тож Алекс запропонував Марині залишитись у замку.

– Під таким приводом я ще не пропонував дівчині залишатися на ніч. Це був найкреативніший привід, – уточнив Алекс Топольський.

У номері пара злилася у поцілунку і ледве змогла стримати пристрасть. Марина була дуже активною і буквально накинулася на Алекса.

Секс на футбольному полі та ніч із Холостяком: з ким Топольський не зміг стримати пристрасть / 2 зображення

Топольському домінування дівчини сподобалося, але в розпал пристрасті він вирішив, що треба зупинитися. Ночували Алекс та Марина у різних кімнатах.

– Я був радий, що нам вдалося приборкати інстинкти і повернутись у холодний розум, – зазначив Холостяк.

Хто залишив Холостяк у 4 випуску

На церемонію дівчата прийшли у джинсах і без звичного макіяжу.

Перш ніж вручати троянди, Алекс покликав на індивідуальне спілкування Роксолану. Вона запропонувала разом помалювати, але не очікувала, що Холостяк наважиться зробити це просто на тілі.

Після спілкування Алекса здивувало, як дівчину вводять у ступор розмови про щось інше, окрім сексу.

У 4 випуску Холостяка 2022 року червоні троянди отримали Саша, Марина, Катя, Саша, Ліза, Роксолана, Юля, Аліна.

Біла троянда здійснення бажання у Віки, а букет із рожевих і жовтих – у Юлі.

– Тут є рожеві троянди, бо я певен, що ти будеш гарною господаркою вдома. Але також є жовті – мені хотілося б, щоб ти перетворилася на впевнену дівчину, – сказав Холостяк Юлі.

Без троянди та шансу побудувати стосунки з Холостяком залишилася Аміна – її Алекс відпустив додому.

Наступний тиждень Алекс Топольський запропонував провести у Дубаї. Як розвиватимуться стосунки Холостяка з учасницями, дізнаємося вже наступної п’ятниці.