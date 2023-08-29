Саша Бо показала своє обличчя до та після пластичної операції

Українська блогерка Саша Бо поділилася результатами своєї пластичної операції на обличчі.

У сторіз в Instagram вона зізналася, що раніше пробувала збільшити губи за допомогою філерів, однак результат її не задовольнив.

Саме тому восени минулого року Саша Бо наважилася лягти під ніж хірурга, щоб виправити форму верхньої губи. Блогерці зробили операцію булхорн, під час якої лікарі скоротили відстань між носом і верхньою губою, зробивши її більшою.

Саша показала фото свого обличчя до та після операції. Вона зауважила, що результат після пластики їй подобається більше.

Також Саша оприлюднила фото, на якому видно шрам, що залишився одразу після процедури.

Блогерка наголосила, що не закликає усіх робити такі операції, втім, вважає, що результат від них набагато краще, ніж від філерів.

– Чік-чік і спокій на все життя. Не агітую робити пластичні операції, якщо що. Просто демонстрація. А щодо філерів подумайте і підійдіть до процедури більш свідомо, з думкою про зовнішній вигляд у майбутньому, – написала вона.

Фото: Саша Бо