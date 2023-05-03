Євробачення 2023 розпочнеться вже зовсім скоро – у міжнародному конкурсі братимуть участь представники багатьох країн, щоб зробити захід незабутнім. Насамперед це шоу, а без ведучих такі шоу уявити важко. Саме час дізнатися більше про ведучих Євробачення 2023.

Оскільки саме наша країна виграла конкурс торік, Велика Британія організовує Євробачення 2023 із залученням якомога більшої кількості українців. Серед ведучих також буде і наша зірка.

Наприклад, на півфіналах 9 і 11 травня, а також на фіналі 13 травня ведучою буде Юлія Саніна – солістка гурту Thet Hardkiss. Ще на початку березня артистка зізналася, що для неї це велика радість, а також серйозна відповідальність.

– Я повинна гідно впоратися із завданням і просто зараз я готова. За цей рік ми перестали боятися – готові до нових викликів, – заявила артистка.

Серед ведучих Євробачення 2023 — й ірландський телеведучий Грем Нортон. Комік та актор відомий завдяки веденню культової в Британії передачі Шоу Грема Нортона. Він запрошує від 3 до 5 зірок до студії, де спілкується з ними та гостро жартує на різні теми.

Раніше Саніна зізналася, що вже познайомилася з Гремом і він приємно її здивував своїм спокоєм.

Ще однією ведучою на Євробаченні 2023 року є Ганна Веддінгем. Це англійська акторка та співачка, яка знімалася в популярних серіалах і фільмах – Гра престолів, 12 мавп і Статеве виховання.

До них також приєднається й Аліша Діксон, британська співачка, модель, танцівниця та телеведуча. Вона не тільки співає, а й бере участь у локальних телевізійних шоу на кшталт Танці з зірками.

Нагадаємо, що підготовка до конкурсу йде повним ходом – 2 травня дует Tvorchi вже вирушив до Ліверпуля, де 4 травня проведе репетицію на британській сцені.