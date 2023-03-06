Лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук згадав слова свого покійного батька Івана, якому 6 березня могло б виповнитися 76 років.

Ексміністр освіти і науки України завжди говорив своєму синові займатися тим, чим він може. Спогадами про батька Вакарчук поділився в Instagram, зазначивши, що дотримується цих слів.

– Цього дня був би день народження мого тата Івана Вакарчука. Завжди згадую його слова: Якщо можеш чимось не займатися – не займайся. Роби тільки те, чого не можеш не робити, – написав Святослав.

Каже, саме тому зараз він перебуває на Донбасі з нашими захисниками та захисницями.

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– Буду їздити сюди стільки, скільки потрібно. До перемоги! – наголосив співак.

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Нагадаємо, Святослав Вакарчук протягом усієї повномасштабної війни активно підтримує українських військових. Він їздить гарячими точками, де виступає для них, тим самим підтримуючи моральний дух.

Також музикант всіляко допомагає своїй рідній країні. Наприклад, нещодавно Вакарчук зібрав 147 млн грн для України на концерті в Лондоні.