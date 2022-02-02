Дружина телеведучого Микити Добриніна, блогерка Даша Квіткова розповіла, що під час відпочинку сильно пошкодила ніготь на нозі.

Даша разом із Микитою, їхнім сином Левом та батьками наразі перебуває на Сейшельських островах. Там із блогеркою трапився неприємний інцидент, під час якого її ніготь розколовся на дві частини.

– Я була в душі. Виходила і відчинила скляні двері на себе. Під кут скляних дверей потрапила моя нога, а якщо точніше – мій ніготь, який тепер навпіл. Ридала сильно на плечі в чоловіка та думала, як я тепер зроблю педикюр, – поділилася Даша в Instagram.

Після цього Квіткова звернулася за медичною допомогою. Тепер вона кульгає, п’є знеболювальні таблетки та з перев’язкою. Їй не можна купатися в океані.

– Я поридала вчора. Сьогодні все добре. Дякуємо за ваші переживання та смс, – зазначила Даша.

Підписники поцікавилися в блогерки, що не так із цим островом і побажали їм повернення додому.

– Друзі, це ми ще не розповідали вам усього, що відбувалося з нами та малим. І не розповімо, залишимо з собою. Сьогодні мати Микити порізала ногу об корали. Просто ретроградний меркурій, – зізналася Квіткова.

Нагадаємо, у грудні Даша Квіткова зробила ринопластику. За словами блогерки, візуально нічого не змінилося, оскільки вона прибрала ледь помітну ямку на носі.