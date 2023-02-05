Руслан Ханумак заявив, що готовий піти на Холостяк після розлучення з Аліною Шаманською

Режисер Руслан Ханумак сказав, що після розлучення з блогеркою Аліною Шаманською готовий піти на романтичне реаліті Холостяк. Також він висловився про фото з Анною Алхім, після якого й розгорілося публічне з’ясування стосунків між екскоханими.

За словами Руслана, про розлучення з Аліною вони говорили вже давно, проте намагалися дати собі шанс. Про це він розповів в інтерв’ю Даніелю Салему.

– Тривало все рік. Жили окремо. Я не її людина. Пазл просто не влазить. Історія з Алхім висмоктана з пальця. Не хочу навіть виправдовуватись. Заїхали поїсти. Була її мати, брат, син. Я розумію, що в Аліни діялося. Я в неї у stories не з’являюся сім місяців. І тут я з її колегою. Коли вона це побачила, то так ох**ла. Думаю, direct був завалений. Це добило. Не буде в мене більше стосунків. Максимум – Холостяк я вже говорю вам так, – зазначив Ханумак.

8 січня стало відомо, що Аліна Шаманська та Руслан Ханумак розлучаються. Про це блогерка написала у своєму Instagram, оприлюднивши фото, на якому її чоловік у компанії Анни Алхім.

Зараз дивляться Аліна сказала, що до останнього не хотіла виносити все на публіку, проте змушена сама себе захищати. У них є п’ятирічний син Артур. Читайте також: Руслан Ханумак прокоментував розлучення з Аліною Шаманською – вона викрила його у брехні

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