Румунія не братиме участі у міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2024, який пройде у шведському місті Мальме.

Чому Румунія відмовилася від Євробачення 2024

Ще у грудні 2023 року Європейська мовна спілка заявила, що в конкурсі візьмуть участь 37 країн. Румунії у списку не було, однак зазначалося, що ведуться перемовини з румунським мовником TVR щодо їхньої потенційної участі.

У четвер, 25 січня, рада директорів румунського мовника Televiziunea Română провела засідання, на якому обговорила та затвердила бюджет телекомпанії на 2024 рік.

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Коштів на Євробачення не виділили, тому Румунія не братиме участі у 68-му пісенному конкурсі.

Зазначимо, що Румунія дебютувала на Євробаченні у 1994 році. Загалом представники цієї країни їздили на конкурс 23 рази, однак жодного разу не перемагали.

Їм вдавалося зайняти 3 місця у 2005 та 2010 роках. Найгірший результат країни був у 2023 році, тоді учасник з Румунії отримав нуль балів у другому півфіналі.

У травні Євробачення 2024 прийматиме місто Мальме, розташоване на півдні Швеції. Півфінали конкурсу відбудуться 7 та 9 травня. Гранд-фінал проведуть на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня.

Представника України на Євробаченні 2024 оберуть 3 лютото у фіналі Нацвідбору. Усі пісні та порядок виступу учасників – дивіться у нашому матеріалі.