Голлівудський актор Джонні Депп оприлюднив своє перше відео в TikTok.
Ролик Деппа складається із різних моментів його життя. Під відео він подякував своїм шанувальникам, зазначивши, що вони вірні, непохитні і завжди були поруч із ним.
@johnnydeppTo all of my most treasured, loyal and unwavering supporters. We’ve been everywhere together, we have seen everything together. We have walked the same road together. We did the right thing together, all because you cared. And now, we will all move forward together. You are, as always, my employers and once again I am whittled down to no way to say thank you, other than just by saying thank you. So, thank you. My love & respect, JD♬ Stranger – Love Joys
– Ми всюди були разом, ми все бачили разом. Ми разом пройшли той самий шлях. Ми вчинили правильно разом, і все тому, що вам не байдуже. А тепер ми всі разом рухатимемося вперед, – написав Джонні.
Наразі за акаунтом зірки в TikTok стежить уже понад 7 млн підписників. А на першому відео – понад 4 млн лайків та 223 тис. коментарів.
Нагадаємо, 7 червня стало відомо, що Джонні Депп з’явився у TikTok. Менше ніж за добу на нього підписалося понад 2 млн користувачів.
У підписі до профілю Депп залишив лаконічний напис – Occasional Thespian, що в перекладі з англійської мови Випадковий артист.