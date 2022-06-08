Голлівудський актор Джонні Депп оприлюднив своє перше відео в TikTok.

Ролик Деппа складається із різних моментів його життя. Під відео він подякував своїм шанувальникам, зазначивши, що вони вірні, непохитні і завжди були поруч із ним.

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– Ми всюди були разом, ми все бачили разом. Ми разом пройшли той самий шлях. Ми вчинили правильно разом, і все тому, що вам не байдуже. А тепер ми всі разом рухатимемося вперед, – написав Джонні.

Наразі за акаунтом зірки в TikTok стежить уже понад 7 млн підписників. А на першому відео – понад 4 млн лайків та 223 тис. коментарів.

Нагадаємо, 7 червня стало відомо, що Джонні Депп з’явився у TikTok. Менше ніж за добу на нього підписалося понад 2 млн користувачів.

У підписі до профілю Депп залишив лаконічний напис – Occasional Thespian, що в перекладі з англійської мови Випадковий артист.