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Розв’язка старих конфліктів: трейлер другої частини 4 сезону Ти

15 Лютого 2023, 18:09
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Ты

Netflix випустив трейлер другої частини 4 сезону серіалу Ти. Компанія вирішила розбити серію на дві частини, і друга вийде вже 9 березня.

Так, перші 5 епізодів присвятили тому, як Джо Голдберг починає своє нове життя в Європі як учитель. Щоправда, згодом він виявляється частиною змови із серійним убивцею.

Зараз дивляться

Однак це лише зав’язка того, що буде у другій частині 4 сезону.

У новому трейлері показали продовження конфлікту між Джо та Рісом. Фанати розуміють, що ситуація лише загострюватиметься у наступних серіях.

Телесеріал заснований на однойменній серії книг Керолайн Кепнес. Прем’єра першого сезону відбулася у вересні 2018 року, другий вийшов у грудні 2019 року, третій – у жовтні 2021 року.

Проєкт став дуже популярним і зміг зібрати тисячі фанатів. Тепер вони очікують початку березня – у Netflix спеціально зробили невелику паузу між епізодами 4 сезону, щоб аматори теорій змогли зробити свої висновки після побаченого.

Навесні також вийде ще один популярний серіал від Netflix – вже опубліковано трейлер Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів. Це повноцінний сиквел до оригінального проєкту, який так сподобався користувачам стримінгової платформи.

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