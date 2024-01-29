Телеканал ICTV2 розсекретив дату прем’єри 3 сезону детективу Розтин покаже. Вже незабаром глядачі зможуть зустрітися з улюбленими героями та новими персонажами судово-медичного серіалу.

Розтин покаже 3 сезон – дата премʼєри

Новий сезон рейтингового шоу вийде на каналі ICTV2 27 лютого о 20:00 і стане першою серіальною прем’єрою року. Детектив створено спільно з кінокомпанією Mamas Film Production.

Шоуранери очікують, що нові епізоди здобудуть не менше уваги та любові глядачів, ніж другий сезон серіалу Розтин покаже. Він був дуже успішним і під час показу у січні-травні 2023 року лідирував у слоті серед усіх телеканалів за всіма чоловічими аудиторіями.

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Третій сезон проєкту стане ще більш актуальним для українців.

Розтин покаже 3 сезон – сюжет та акторський склад

Дії в нових серіях відбуватимуться в Україні під час повномасштабної війни. Персонажі переживатимуть ворожі атаки, повітряні тривоги і блекаути, а також допомагатимуть фронту, наближаючи нашу перемогу.

Головними героями знову стануть слідчий Олег Гончар (Артемій Єгоров) і судмедекспертка Яна Гончар (Ольга Гришина). Як і в попередніх сезонах, Олег буде ґрунтувати свої звинувачення саме на тих доказах, що знайде Яна в тілах жертв. Цей дует розкриє найтемніші і найскладніші кримінальні випадки, паралельно з’ясовуючи свої непрості стосунки.

– В нових епізодах глядачі знову стануть свідками блискавичного двобою між Олегом і Яною. Вони, як і в попередньому сезоні, будуть конкурувати на професійному рівні. Взагалі усі головні герої постануть перед серйозним вибором, і найцікавіше – як вони вчинять. Цей сезон ми знімали під час повномасштабного вторгнення, і всі дії серіалу відбуватимуться теж в умовах війни. Тому і актори, і їхні персонажі переживають однакові речі, – розповідає про третій сезон режисер Олександр Кірієнко.

Буде місце і любовній лінії: усі головні герої будуть закохуватися та навіть боротися за своє кохання. Неочікувано повернеться прокурор Ілля Левченко, коханий Яни, якого зіграв актор Тарас Цимбалюк.

З’явиться нова бариста – красуня і розумниця Даша, чий образ втілила акторка Ольга Атанасова. Ці персонажі серйозно вплинуть на сюжет і долі головних героїв Яни і Олега.

– Мій Олег – виважена і спокійна людина. Розумний, відданий своїй роботі, але коли стосується жінок, він перетворюється на дитину, як-то кажуть – стає зворушливим та вразливим. У нього є певні проблеми з жінками і він намагатиметься їх розв’язати, – розповідає про свого персонажа Гончара актор Артемій Єгоров.

Також помітні зміни стануться в бюро. Лаборант Ростик піде на фронт – як і актор Михайло Досенко, який зараз захищає нашу країну в ЗСУ. Його у серіалі замінить екранний брат Святослав, або Свят (Федір Гуринець). Дотепний, молодий, з почуттям гумору, він закохається, а також тролитиме декого з колег.

Шеф Бюро Степан Степанович піде на лікарняний після чергового прильоту, а на його місце прийде розумний і спокійний Трохимич (Сергій Деньга). Йому випаде не тільки керувати відділком, але й виступати модератором для своїх колег.

Також у новому сезоні зʼявляться актори Ігор Портянко, Яків Кучеревський, Костянтин Октябрський та інші.