Розкритикували за фото на Великдень: Леся Нікітюк різко відповіла хейтерам

Телеведуча Нового каналу Леся Нікітюк емоційно відповіла хейтерам після того, як ті розкритикували її за фото на Великдень 2023.

Так, у своєму Instagram Леся оприлюднила серію фото з церкви. На одному з них вона зображена разом із маленькими дівчатками, які на знімку, як і Нікітюк, постали в хустках.

Деякі користувачі мережі вирішили причепитися до того, що діти в хусточках, проте Леся швидко поставила їх на місце.

– Почитала коментарі під останнім постом, де я сходила до церкви з дітьми, мамою, кумою. Ми посвятили паску, і хтось причепився до того, що мої діти в хустках. Яка вам різниця, що зав’язали собі на голову мої діти? Вони побачили, що я в хустці, і собі захотіли, – відрізала Нікітюк.

Вона закликала людей бути світлішими, незважаючи на те, що розуміє – усім важко, проте своїх співгромадян точно чіпати не варто.

– Хочеться бруду якогось, десь підлити масла у вогонь. Не потрібно до своїх, не потрібно. Потрібно триматися і бути людьми, оскільки ми якраз таки люди, нелюди ви знаєте де, – сказала Леся.

У підсумку ведуча побажала всім гарного дня і світлої голови.