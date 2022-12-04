Творці серіалу Венздей для Netflix замислилися над другим сезоном серіалу. Продюсери зізналися, що дуже боялися розкрити головного лиходія до фіналу, і думають одразу за кілька сезонів.

– Коли ми сідаємо за створення шоу, в ідеалі ми розглядаємо кілька сезонів. Ніхто не знає, чи серіал стане успішним. Ви завжди вибудовуєте сюжетні лінії для персонажів щонайменше на 3-4 сезони. Хочеться, щоб вони залишалися не повністю розкритими, щоб міняти за потреби у продовженнях, – розповів сценарист Альфред Гоу.

Режисер Майлз Міллар розповів, що вони обрали Дженну Ортегу на роль Венздей серед сотень інших дівчат. Перше знайомство з нею було через Zoom.

– Я пам’ятаю, як обідав з нею, коли вона була у Лос-Анджелесі. Дженна говорила про свою поставу. Я думаю, що це роль, в якій ти маєш жити, і вона для цього чудово підходить, – заявив Майлз.

Правда, офіційно компанія Netflix не повідомляла про продовження Венздей на другий сезон – зазвичай це роблять через кілька місяців після запуску серіалу. Можливо, на початку 2023 року ми дізнаємось про виробництво.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що серіал Венздей б’є рекорди з переглядів. Проект одного з героїв сімейки Аддамс став лідером за часом перегляду серед англомовних серіалів на Netflix.