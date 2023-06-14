Уночі 14 червня російські війська здійснили ракетний обстріл Одеси, внаслідок якого є загиблі. Наші захисники збили три ракети, а четверта влучила у складське приміщення.

Черговий акт тероризму активно обговорюють не лише користувачі мережі, а й знаменитості.

Реакція зірок на ракетний обстріл Одеси – дивіться в матеріалі.

Співачка Настя Каменських показала наслідки обстрілу – пошкоджено будівлі.

– Скільки болю і страждань ці нелюди несуть на нашу землю, – підписала відео артистка.

Ведуча Леся Нікітюк не розуміє, чому терористи обрали саме складське приміщення за ціль.

– Не розумію, що там було такого, щоб бити ракетами. Виродки. Мої співчуття сім’ям загиблих і всім постраждалим, – поділилася думками Леся.

Співачка Тіна Кароль зробила репост відео від United24, де показали наслідки ракетного обстрілу Одеси – будівлі зазнали значних пошкоджень, а загиблих унаслідок атаки – троє.

Артист Володимир Дантес емоційно висловився щодо обстрілу – співак назвав росіян покидьками за те, що вони забирають життя мирних українців.

Комік Сергій Середа також показав відео з наслідками нічного обстрілу Одеси.

– Одеса. Як же вони за**али, – емоційно висловився шоумен.

Ведучий Анатолій Анатоліч заявив, що обстріл Одеси – це наша спільна трагедія, яка стосується кожного українця.