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Розділяємо горе на всіх: зірки відреагували на ракетний обстріл Одеси

14 Червня 2023, 13:01
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Кароль і Дантес

Уночі 14 червня російські війська здійснили ракетний обстріл Одеси, внаслідок якого є загиблі. Наші захисники збили три ракети, а четверта влучила у складське приміщення.

Черговий акт тероризму активно обговорюють не лише користувачі мережі, а й знаменитості.

Реакція зірок на ракетний обстріл Одеси – дивіться в матеріалі.

Співачка Настя Каменських показала наслідки обстрілу – пошкоджено будівлі.

– Скільки болю і страждань ці нелюди несуть на нашу землю, – підписала відео артистка.

Каменських

Ведуча Леся Нікітюк не розуміє, чому терористи обрали саме складське приміщення за ціль.

– Не розумію, що там було такого, щоб бити ракетами. Виродки. Мої співчуття сім’ям загиблих і всім постраждалим, – поділилася думками Леся.

Леся Никитюк

Співачка Тіна Кароль зробила репост відео від United24, де показали наслідки ракетного обстрілу Одеси – будівлі зазнали значних пошкоджень, а загиблих унаслідок атаки – троє.

Кароль

Артист Володимир Дантес емоційно висловився щодо обстрілу – співак назвав росіян покидьками за те, що вони забирають життя мирних українців.

Дантес

Комік Сергій Середа також показав відео з наслідками нічного обстрілу Одеси.

– Одеса. Як же вони за**али, – емоційно висловився шоумен.

Середа

Ведучий Анатолій Анатоліч заявив, що обстріл Одеси – це наша спільна трагедія, яка стосується кожного українця.

– Кожне місто, кожне влучання – це наше спільне горе. Ми розділяємо це на всіх – так легше, – додав шоумен.

Анатоліч

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Анатолій Анатоліч Настя Каменських
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