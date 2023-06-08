Російський гуморист Максим Галкін відреагував на підрив дамби Каховської ГЕС росіянами. Артист показав кадри наслідків терористичного акту, через який під загрозу поставлено тисячі життів.

Так, Галкін опублікував знімки, які розбили сотні тисяч сердець – українці докладають усіх зусиль, щоб врятувати кожне життя. На фото – евакуація тварин, людей у віці, та затоплені цілі населені пункти.

Галкін також іронічно назвав себе в підписі іноземним агентом, яким його вважають у Росії. Він підписав, що контент опубліковано іноагентом – саме так зобов’язують закони РФ писати росіян про тих, кого вважають “ворогом народу”.

Нагадаємо, що в травні Галкін зажадав зняти з нього статус іноземного агента. Примітно, що спочатку він радів особливому статусу на території РФ, але за деякий час його ставлення до цього змінилося.

Сам комік зараз активно підтримує Україну, й нерідко реагує на різні події. Наприклад, взимку Галкін відреагував на обстріл Дніпра, коли росіяни ракетою знищили цілий під’їзд. Тоді комік заявив, що це просто нестерпно.