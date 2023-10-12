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Росомаха. Початок: Гʼю Джекман показав себе в 17 років

12 Жовтня 2023, 15:02
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Джекман
Джерело: Getty Images

Зірка Голівуду Гʼю Джекман сьогодні святкує народини. Йому виповнилося 55 років. Своїх шанувальників у цей день актор потішив архівним фото.

– Здається, тут мені 17. Я був помічником асистента футбольної команди, – пригадав Джекман.

У коментарях фанати буквально засипали улюбленого актора привітаннями, компліментами та жартами.

  • Такий красунчик в юності був, а зараз ще гарніший!
  • Нехай ваш день буде таким же дивовижним, як і ви сам! Бажаємо чудового дня народження та всіляких гараздів, щастя та здоров’я!
  • З днем народження, Г’ю! Сподіваюся, ти будеш увесь день балувати себе! Схоже, ти був дуже відданим помічником асистента!
  • Щасливого дня народження! Схоже, на цьому фото ти тренуєш свій майбутній образ Росомахи!
  • Час, коли він ще не мав кігтів!

Нагадаємо нещодавно, Г’ю Джекман та його дружина Деборра-Лі Фернесс потрапили в центр уваги ЗМІ через заяву про розлучення після 27 років шлюбу.

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