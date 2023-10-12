Зірка Голівуду Гʼю Джекман сьогодні святкує народини. Йому виповнилося 55 років. Своїх шанувальників у цей день актор потішив архівним фото.
– Здається, тут мені 17. Я був помічником асистента футбольної команди, – пригадав Джекман.
У коментарях фанати буквально засипали улюбленого актора привітаннями, компліментами та жартами.
- Такий красунчик в юності був, а зараз ще гарніший!
- Нехай ваш день буде таким же дивовижним, як і ви сам! Бажаємо чудового дня народження та всіляких гараздів, щастя та здоров’я!
- З днем народження, Г’ю! Сподіваюся, ти будеш увесь день балувати себе! Схоже, ти був дуже відданим помічником асистента!
- Щасливого дня народження! Схоже, на цьому фото ти тренуєш свій майбутній образ Росомахи!
- Час, коли він ще не мав кігтів!
Нагадаємо нещодавно, Г’ю Джекман та його дружина Деборра-Лі Фернесс потрапили в центр уваги ЗМІ через заяву про розлучення після 27 років шлюбу.
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