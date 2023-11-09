Російський співак Ярослав Дронов, більше відомий як Shaman, потрапив до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

Наразі в цьому списку перебуває 213 осіб.

Що відомо про співака Shaman

31-річний Shaman підтримує криваву політику російського диктатора Володимира Путіна та війну в Україну.

Зараз дивляться

На початку 2023 року він виступив із серією концертів на окупованих Росією територіях: у Луганську, Маріуполі і Генічеську.

Музикант регулярно виступає на прокремлівських заходах та концертах на підтримку війни в Україні. Також Дронов співав перед російськими окупантами, які проходили лікування в госпіталі Подольська.

Нещодавно, виконуючи на концерті пісню Я русский, Shaman натиснув червону кнопку на символічній “ядерній валізці” – після чого над стадіоном вибухнув феєрверк.

Фото: Shaman