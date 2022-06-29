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Російські пропагандисти у справі: Аллі Пугачовій погрожують компроматом

29 Червня 2022, 13:54
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Російські пропагандисти у справі: Аллі Пугачовій погрожують компроматом
Джерело: Алла Пугачова

Російській співачці Аллі Пугачовій погрожують компроматом. Вся справа через антивоєнну позицію її сім’ї, особливо чоловіка, ведучого та гумориста Максима Галкіна.

Сама артистка прямо не висловлювалася проти повномасштабної війни в Україні, проте позицію їхньої сім’ї означив чоловік та їхній від’їзд із РФ до Ізраїлю. Очевидно, російським пропагандистам це не подобається.

Так, за словами друга родини Пугачової, публіциста Марата Гельмана, якщо проти Галкіна порушать кримінальну справу в РФ, вона почне говорити і не зупиниться. Значить – їй є, що розповісти.

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На це відреагував журналіст Антон Красовський, зазначивши у своєму шоу Антонимы, що має компромат на співачку.

– Алла Борисівна, наскільки я розумію, висловилася одного разу. Мовляв – Якщо ви продовжите Максима мочити, я все розповім. Я не чув особисто від Алли Борисівни такого, але нам також є що розповісти про неї, якщо що, – зазначив Красовський.

Також він вирішив згадати випадок, коли Пугачова нібито просила гроші у впливової людини на святкування ювілею.

– Алло Борисівно, розкажіть, як просили у начальника бабки на ювілей, а він вам ваші рахунки з казино показав, – сказав журналіст.

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Росіяни не вперше намагаються зачепити артистку. Нещодавно на будівлі Останкіно з’явився напис – нецензурне послання для Пугачової: Алла, як добре, що ти втекла. Алла, ти давно тут усіх за**ала.

Сама Пугачова спокійно відреагувала на образу. Артистка розмістила в Instagram коротке відео, на якому піднімає очі до камери та усміхається. У підписі до ролика виконавиця наголосила на низькому інтелекті росіян.

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Алла Пугачова Максим Галкін
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