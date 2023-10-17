Уночі 17 жовтня російські ЗМІ повідомили про смерть українського телеведучого, колишнього гравця КВК і ексрадника секретаря РНБО Сергія Сивоха.

Пропагандисти стверджували, що 54-річний шоумен нібито пішов із життя у тимчасово окупованому Донецьку. Однак згодом інформацію спростували, заявивши, що Сивохо живий, але перебуває у вкрай важкому стані.

Що відомо про “смерть” Сивоха

Першою про смерть Сергія Сивоха повідомила поетеса із Донецьку та проросійська пропагандистка Ганна Ревякіна у своєму Telegram-каналі.

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Згодом співчуття з приводу “втрати” висловив український телеведучий Олексій Суханов у сториз в Instagram.

Вночі 17 жовтня Ревякіна вже заявила, що Сивохо живий, але “через безнадійність ситуації його, найімовірніше, відключатимуть від системи підтримки життя”.

За її словами, у шоумена на тлі сепсису “розвинулася поліорганна недостатність”. Рідним нібито запропонували “попрощатися з Сергієм”.

Деякі видання, посилаючись на рідних Сивоха, теж написали, що він живий, але перебуває в край тяжкому стані.

Хто такий Сергій Сивохо

Сергій Сивохо народився у Донецьку. Там він закінчив Донецький політехнічний інститут за спеціальністю інженер-металург, здобув і другу вищу освіту – економіст-юрисконсульт. Також закінчив Донецький інститут підприємництва за спеціальністю Менеджмент організацій.

Сивохо став популярним завдяки участі в КВК, особливо в команді Дрім-Тім. У 2000-х роках він вів розважальну програму Прихована камера.

З 2011 по 2013 роки був креативним продюсером шоу Велика різниця по-українськи. Також був членом журі першого сезону Ліги сміху, створеної Студією Квартал 95.

У 2019 році Сивохо вирішив спробувати себе в політиці. Він балотувався на посаду народного депутата від партії Слуга народу в Донецькій області, але не отримав достатньо голосів.

Із жовтня 2019 року до березня 2020 року працював як позаштатний радник секретаря Ради національної безпеки і оборони з питань реінтеграції і відновлення Донбасу.

У 2020 році Сивохо створив Національну платформу примирення та єдності, яку після початку повномасштабного вторгнення перейменував на Національну платформу відновлення та єдності. Організація надає гуманітарну допомогу українцям, які постраждали внаслідок війни з Росією.

У березні 2020 року в Києві відбулася презентація Національної платформи примирення та єдності, яка обернулася для Сивоха скандалом та судами.

Тоді він назвав війну на Донбасі “внутрішньоукраїнським конфліктом”, через що розпочалися сутички між Сивохом і бійцями АТО. Під час бійки Сивохо впав, одного із ветеранів заарештували. Опісля шоумен подав на ветеранів позов до суду.

Куди зник Сивохо

Після повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну Сергій Сивохо перестав з’являтися у медійному просторі.

Періодично він публікував у соцмережах старі фото і привітання зі святами, але про місце свого перебування не повідомляв.

Останній пост на особистій сторінці у Facebook він зробив 6 жовтня 2023 року.

У дописі Сивохо повідомив, що Національна платформа відновлення та єдності відправляє допомогу мешканцям Донбасу та Херсонщини. Ймовірно, тоді шоумен міг перебувати в Україні.

Фото: Сергій Сивохо