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Музика

Романтичний хіт: Вєрка Сердючка вперше за 20 років заспівала українською

14 Лютого 2022, 15:29
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Вєрка Сердючка

Українська артистка Вєрка Сердючка (Андрій Данилко) презентувала пісню Є пропозиція, яка стала саундреком до фільму Велика прогулянка.

Це перша за 20 років композиція Сердючки українською мовою. Вона впевнена, що трек надихне слухачів на романтичний настрій і нагадає, що у кожної історії є щасливий кінець.

– Є пропозиція прокинутись вранці удвох… Хіба можна запропонувати щось романтичніше? У цій пропозиції є все: і примирення після сварки, і цікаві плани на ніч, а головне — надія на те, що в результаті все буде добре! – поділився Андрій Данилко.

До речі, Вєрка Сердючка не лише створила саундтрек до фільму Велика прогулянка, а й разом із мамою знялася у кількох епізодах стрічки. Прем’єра картини відбудеться відбудеться вже 24 лютого.

У коментарях шанувальники відзначають, що пісня вийшла дуже життєрадісною, тому має всі шанси стати справжнім хітом.

  • Така тепла, житєрадісна і сонячна пісня! Супер!
  • Андрію, Ви як промінчик сонечка в темному царстві. Дякую за валентинку!
  • Боже, це найкращий момент дня! Дякуємо за новий хіт!
  • Оце хітяра! Заряд позитиву з самого ранку! Дякую!
  • Це буде хітом! Андрію, ти найкращий артист!  Дуже довго на тебе чекали! – пишуть користувачі мережі.

Нещодавно Вєрка Сердючка підтримала тренд з TikTok та заспівала пісню Батько наш Бандера на сцені гумористичної вистави Дизель шоу.

Сердючка перервала свій виступ, звертаючись до дівчинки, яка принесла їй квіти на сцену. Вєрка обійняла дитину і з серйозним виглядом заспівала рядок з пісні. Артистку підтримали і бек-вокалісти, і глядачі у залі.

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Теги
Вєрка Сердючка , прем’єра
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