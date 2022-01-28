Українська співачка та екссолістка гурту НеАнгели Слава Камінська презентувала нову пісню Имя твое.

Трек Имя твое – історія про кохання довжиною в життя, яке нікуди не йде, а трансформується і знаходить своє продовження в дітях.

– Имя твое. Поза часом, поза обставин, поза умов. У кожному міліметрі мене, – написала Слава в Instagram.

Також артистка зазначила, що пісня була написана Юрієм Лемчуком – автором хітів НеАнгели, як-от Роман та По клеточкам.

Крім того, відкрилося попереднє замовлення першого сольного альбому Камінської, до якого увійшло сім абсолютно нових композицій.

Шанувальники оцінили новий трек Слави, зазначивши, що пісня зачепила їх за душу.

Дуже ніжна та чуттєва пісня, прямо за душу зачепила.

Чудова пісня! Удачі та безлічі хітів!

Браво, Славо!

Музика, голос, текст – все красиво… Залишилося доповнити відеорядом.

Голос у вас дуже сильний.

Роман 2.0.

Слава поза конкуренцією! Що не пісня, то хіт.

Славо, у вас такий чуттєвий голос. Це така рідкість, щоб артист міг так емоцію передавати манерою виконання.

Яка гарна пісня! І заспівана добре, і сенс слів глибокий.

Пісня йде від щирого серця!

Сміливо, сильно, відверто! Світовий рівень, – пишуть у коментарях під треком.

Раніше Слава Камінська натякнула на розставання з бойфрендом. В Instagram артистка опублікувала фото, під яким залишила неоднозначне послання.

За словами Слави, рішення піти — це мільярди думок і сумнівів.