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Родзинки нашого столу: Джамала назвала три сімейні новорічні страви

29 Грудня 2021, 13:50
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Джамала
Джерело: Джамала

Напередодні Нового Року популярна співачка Джамала розповіла про святковий кримськотатарський стіл.

Артистка зізналася, що всі їхні новорічні традиції пов‘язані з їжею, тому її мама щороку готує три свої коронні страви. Одна з них – салат з гранатом, курагою, кишмишем і чорносливом.

Також у сім’ї Джамали готують сарму з виноградних листків та торт Кучерявий пінчер на десерт.

– Три страви, три родзинки нашого столу, окрім всіх олів’є, шуб і бутербродів з ікрою, які ми їмо на Новий рік, як і всі навколо за традицією, – написала Джамала.

Співачка додала, що також на її новорічному столі є такі традиційні страви як олів’є, шуба та бутерброди з ікрою.

Раніше ми розповідали, що можна приготувати на Новий рік. У святкову ніч важливо догодити головному символу 2022 року – Водяному Тигру. Цей звір полюбляє пишність у всьому, тож усі приготовані страви мають бути вишуканими.

Попри ефектний вигляд, салати й закуски обирайте прості у приготуванні та смачні, оскільки екзотичні страви можуть роздратувати царя всіх звірів.

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Теги
Джамала , Меню на Новий рік , Новий Рік
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