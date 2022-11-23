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Родичі сказали, що її не стало: Alyona Alyona повідомила про втрату в родині

23 Листопада 2022, 08:55
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Родичі сказали, що її не стало: Alyona Alyona повідомила про втрату в родині

У родині реп-виконавиці Alyona Alyona сталося горе. Не стало близької людини артистки – бабусі.

Сумною новиною вона поділилася у своєму Instagram, зазначивши, що дізналася про це від родичів. До повідомлення Alyona Alyona прикріпила їхній хіт зі співачкою Джамалою Жалі, зізнавшись, що ця пісня асоціюється у неї з кончиною першої бабусі.

– У день зйомок кліпу на цей трек, мені вранці подзвонили батьки і сказали, що в Кіровоградській області померла моя бабуся. Я розповідала вам цю історію. І так склалося, що я не змогла провести її в останню дорогу. А вчора мої родичі розповіли, що померла моя інша бабуся, – розповіла Alyona Alyona.

Також артистка подякувала шанувальникам за те, що вони слухають цю пісню і діляться своїми історіями.

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Нещодавно ще один артист поділився своєю трагедією. Wellboy розповів, що не стало його прабабусі, назвавши її найкращою жінкою.

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