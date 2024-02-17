Акторка Ксенія Мішина приголомшила моторошною історією зі своїх шкільних часів. Вона розповіла, що вчитель валеології регулярно влаштовував їй і її однокласницям “медичні огляди”.

Ксенія Мішина згадала про вчителя-педофіла

Тоді Ксенія вчилася у шостому класі севастопольської школи. Вчитель раз на місяць звільняв дівчат від свого уроку, заводив їх у спеціальний кабінет і змушував зняти одяг.

– Ми всі роздягалися до трусиків, підходили, він все дивився, зазирав у трусики та казав, що все добре, – поділилася Мішина у програмі на каналі Stand Up Battle Club.

Цим збоченець не обмежувався, а також запрошував школярок до свого дому, де показував їм порно.

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– У нього був компʼютер, у нас ще не було. Лежали якісь диски, й була зображена гола дівчина. Ми спитали, що там, він нам поставив, і там була порнушка, яку ми подивилися, – пригадала Ксенія.

Чи покарали вчителя-педофіла Ксенії Мішиної

Акторка зізналася, що ні вона, ні інші її однокласниці не розповідали батькам про те, що робить їхній педагог. Ксенія каже, що лише зараз розуміє, які страшні речі коїв Костянтин Олександрович.

– Ми всі його дуже любили. Ми йому довіряли, він такий класний був. Тому що він звільняв з уроків, – пояснила ту підліткову мотивацію знаменитість.

Мішина додала, що вчитель-педофіл так і залишився працювати у школі, лише змінив профіль з валеології на фізкультуру.