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Робила “пластичні операції”: Нікітюк розповіла, чим займається в Польщі

16 Січня 2024, 19:14
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Леся Нікітюк
Джерело: Леся Нікітюк

Українська телеведуча Леся Нікітюк розповіла, чим займається у Варшаві, та здивувала шанувальників заявою про “пластичні операції”.

Які “пластичні операції” зробила Леся Нікітюк

Після тривалої паузи телеведуча вийшла на зв’язок із підписниками у сториз в Instagram. Вона розповіла, що зараз перебуває у Варшаві, а свою відсутність у соцмережах пояснила тим, що “робила декілька пластичних операцій”.

Леся Нікітюк

Фото: Леся Нікітюк/Instagram

Згодом Леся пояснила, що під “операціями” вона мала на увазі інші зміни у житті.

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Зокрема, за кордоном Нікітюк щодня читала книги та медитувала, щоб позбутися негативних думок. Зірка зізналась, що не любить читати, але намагається інтегрувати цю корисну звичку у своє життя.

Також Леся ходила на шопінг та намагалась підняти самооцінку щоденними мантрами перед дзеркалом.

Леся Нікітюк

Фото: Леся Нікітюк/Instagram

Крім цього, телеведуча пожартувала про “пластичні операції у фотошопі”, опублікувавши світлину в купальнику зі збільшеними губами, грудьми та сідницями.

Нікітюк наголосила, що треба вміти сміятися над собою, бо “сміх відкриває твоє серце і втішає душу”.

Леся Нікітюк

Фото: Леся Нікітюк/Instagram

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