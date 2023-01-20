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Персони

Роберт Паттінсон назвав чоловічі ідеали краси підступними: Тижнями їв картоплю та сіль

20 Січня 2023, 13:08
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Паттинсон
Джерело: Depositphotos

Роберт Паттінсон розкритикував ідеали краси для чоловіків – це величезна проблема для нього, як і для інших акторів у Голлівуді.

– Навіть якщо ви просто стежите за своїм споживанням калорій, це надзвичайно затягує – і ви не зовсім розумієте, наскільки це підступно, доки не стає запізно, – заявив актор.

Паттінсон зізнався, що пробував усі способи контролю свого тіла, хоч і не дуже намагався тримати його в якомусь конкретному стані. В одне з останніх інтерв’ю він заявив, що пробував усе, окрім сталості.

– Якось я два тижні не їв нічого, крім картоплі – для детоксикації. До раціону входила лише відварена картопля та гімалайська рожева сіль. Такий спосіб, напевно, приведе до схуднення.

У планах зірки Сутінок та Бетмена на 2023 рік – спробувати постійність. Йдеться про правильний раціон харчування та своєчасне приймання їжі.

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Паттінсон вміло трансформується для своїх ролей – він ходив до зали, щоб набрати м’язової маси для знімання у картині Бетмена, і дотримувався суворого режиму тренувань.

– Я думаю, що якщо ви постійно тренуєтеся, ви є частиною проблеми. Ви створюєте прецедент. У 70-х цим ніхто не займався, – заявив Паттінсон.

Втім, правильна їжа допомагає не лише стежити за фігурою, а й розкривати таємниці. Наприклад, банку варення допомогла Шакірі дізнатися про зради її чоловіка.

Джерело
Variety
Теги
Голівуд Дієта
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