19 грудня відзначають добре та чарівне свято – День святого Миколая. На цю дату чекають як дорослі, так і дітки, адже саме в неї під подушкою знаходять приємні сюрпризи.

Цього року в Україні всі свята не такі, як у мирний час, проте вони все ж таки є, оскільки це привід хоч трохи відволіктися і подарувати собі гарний настрій.

На святого Миколая, як і на будь-яке інше свято – потрібно дарувати подарунки чи просто вітати приємними словами, бажаючи здоров’я та благополуччя. Зірки шоу-бізнесу не пропустили можливості поспілкуватися з українцями, привітавши їх із Днем святого Миколая.

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Музичний продюсер Потап попросив у святого, щоб той захистив наших дітей та ЗСУ.

– Захистіть наших дітей, святий Миколай, Архангел Михайло та ЗСУ, – написав музикант.

Ведучий Володимир Остапчук оприлюднив фото Харкова, побажавши всім нам мирного неба.

– З Миколайчиком. Мирного неба та спокійного життя, – написав він.

Ведучий Андрій Бєдняков попросив у святого нічого не приносити під подушку росіянам.

– Знову дрони. Знову вибухи. Святий Миколаю, більше тим людям не принось нічого під подушку, – зазначив Бєдняков.

Привітав своїх шанувальників і співак Олександр Пономарьов, оприлюднивши фото із колегою Dzidzio.

– Вітаємо з Днем святого Миколая! Повертаємось із Dzidzio додому з Праги! Везем багато подарунків, – повідомив артист під фото.

Співачка Настя Каменських поділилася минулорічними новорічними фото, зазначивши, що цього дня ми всі чекаємо на диво, мріємо і загадуємо бажання. Тож артистка вирішила організувати збір на допомогу дітям.

– Сьогодні я дивлюся на ці новорічні фото з минулого року та згадую, з якою радістю зустрічали ми свята. І хоча зараз все змінилося, я продовжую вірити в те, що добро і світло всередині нас все одно не знищити… У той час, коли українські діти у прифронтових зонах майже весь час перебувають без тепла та світла, ми ініціюємо збір на тепломережі, які стануть таким довгоочікуваним подарунком від Миколи та зможуть допомогти зігрітися у холодні зимові ночі, – написала Каменських.

Ведуча Катерина Осадча вирішила поділитися відео, на якому вона разом із сім’єю прикрашає ялинку.