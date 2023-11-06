Михайло Ясинський розповів, чому Ігор Кондратюк не захотів миритися з Віталієм Козловським на тлі грошового скандалу. Продюсер розкритикував обидві сторони цієї історії, вказавши на їхні помилки.

Ясинський прокоментував конфлікт Козловського і Кондратюка

Так, Михайло спершу прокоментував рішення суду, яке вважав не до кінця зрозумілим йому. Ясинський припустив, що суд зобов’язав співака виплатити фіксовану суму і тут могли також зіграти роль статуси обох сторін, адже Кондратюк мав більший вплив, ніж Козловський.

– Чому Віталік пішов на зарубу з потужною та інтелектуальною людиною? В принципі, йому б і зараз, на мій погляд, не треба було йти на цей діалог із Кондратюком, не маючи поруч людини відповідного рівня – потужного, досвідченого юриста, – заявив Ясинський.

Продюсер також прокоментував позицію Кондратюка – він не зрозумів, чому Ігор не домовився зі співаком, адже міг уже давно це зробити в інший спосіб. Менеджер вважає, що тут може бути справа не в грошах.

Зараз дивляться

– Він хоче ускладнювати життя Віталіка. Не можна заробити з артиста, який не заробляє. Це емоційна складова двох людей, які щось не поділили, – вважає Ясинський.

Сам же продюсер заявив, що для нього поведінка Кондратюка є неприпустимою, оскільки музикант зараз заробляє в окопах, а не на сцені.

Раніше Козловський заявив, що Кондратюк хоче його знищити. Про це співак сказав після відмови продюсера від пропозиції вирішити конфлікт мирним шляхом.