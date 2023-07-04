Львівський ресторатор і шеф-кухар Андрій Гудима загинув у боях під Бахмутом. Це сталося 2 липня.

У Facebook дружина Андрія Уляна поділилася трагічною новиною сьогодні, 4 липня. Вона повідомила, що прощання з ним відбудеться у Львові 6 числа об 11:00 у Гарнізонному храмі апостолів Петра і Павла, похорон відбудеться на Личаківському цвинтарі (Марсове Поле) о 12:00.

– Усе, про що я молилася останніми днями – щоб ти з’явився в мережі. Щоб почитав повідомлення і переглянув фоточки від Юляшки, на які вона чекала відповідей і постійно запитувала: Чого тато не відповідає? Побачивши скрини наших із нею листувань, ти б усміхнувся і тобі б стало так тепло на серці. Але там застигло – останній раз у п’ятницю – 01.07, – написала Уляна.

Андрій Гудима був ресторатором, шеф-кухарем, блогером, художником та автором. Зовсім скоро мала вийти його книга 69 спецій для серця.

Зазначимо, 5 липня в Гарнізонному храмі відбудеться прощання з письменницею Вікторією Амеліною, яка дістала важкі поранення під час обстрілу Краматорська 27 червня. Із життя вона пішла 1 липня.