Китайсько-канадський репер Кріс Ву був засуджений до 13 років ув’язнення та депортації. Його визнали винним у зґвалтуванні трьох жінок і тепер йому може загрожувати хімічна кастрація після депортації до Канади.
Відомо, що скандал почав розгорятися ще 2021 року – тоді його звинуватила у зґвалтуванні 19-річна студентка Ду Мейчжу. Вона заявила, що інцидент стався ще 2014 року, коли вона була неповнолітньою. На тлі цього співака розкритикували, а великі компанії та бренди розірвали з ним контракт.
Відомо, що репер запропонував жертві близько $77 тис. за мовчання, але відмовилася. Дівчина дала Крісу 24 години, щоб той виступив із заявами про відмову від шоубізнесу та публічно вибачитися перед усіма жертвами.
Втім, тепер 13 років Ву проведе за ґратами і його депортують до Китаю. Артист був одним із найуспішніших зірок Китаю – у нього були контракти з Porsche, Master Kong Ice Tea, Louis Vuitton та Bulgari.
У випадку з хімічною кастрацією важко заперечити, оскільки Ву лаяв молодих жінок через ЗМІ, заперечував їх претензії й зрештою не виявляв каяття.
Не лише китайські музиканти потрапляють у скандал – нещодавно американський співак Нік Картер відповів на звинувачення у зґвалтуванні неповнолітньої фанатки з аутизмом. Артист із Backstreet Boys спростував чутки про інцидент, який нібито стався у 2001 році.