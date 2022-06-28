Телеведуча Регіна Тодоренко, яка мешкає в РФ і чоловіком якої є співак Влад Топалов, стала мамою вдруге.

За заявами російських ЗМІ, у зіркової пари народилася донька. Щоправда, сама зірка поки що не заявляла про появу дитини.

Для пологів обрали острів Балі – для Тодоренко це місце сили, про що вона повідомляла ще перед народженням дитини.

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– Робимо з чоловіком все можливе, щоб наше перше побачення пройшло м’яко та спокійно. Напевно, у кожного на Землі є своє місце сили. Для мене це острів Балі, де я почуваюся умиротвореною і цілісною. Зараз найважливіше завдання – зберегти і виростити життя всередині мене, – заявила телеведуча.

Щоправда, про збереження життя громадян своєї рідної країни вона й досі не сказала жодного слова з моменту повномасштабного вторгнення. Тодоренко продовжують звинувачувати у мовчанні про війну в Україні, яку розв’язала Росія.

У квітні вона заявила, що не порушує цієї теми через чоловіка, який народився в Росії та має інші політичні погляди.

14 червня, у день свого 32-річчя, Тодоренко вирішила згадати, чим запам’ятався їй рік. З понад 20 публікацій жодна не стосувалася війни. Вона акцентувала увагу на Covid, а також на подорожі своїх батьків з Одеси до Дубаю.