Співак Володимир Дантес знову підігрів чутки про роман із дизайнером Дашею Кацуріною та показав миле відео з нею. Артист зараз перебуває в Польщі.

У Варшаві в Дантеса запланований концерт у рамках благодійного туру Доброго вечора, ми з України.

– Ми вирушаємо у благодійний Standup тур у рамках благодійного туру Доброго вечора, ми з України. Я точно не спізнюся, як це було з Берліном. Тому що я вже приїхав до Варшави. Звідси вирушатиму до всіх інших міст і країн, – сказав Дантес.

Далі він показав Дашу Кацуріну, з якою йому приписують роман, зазначивши, що вона теж буде, бо вже купила квитки.

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– Я хочу записати stories із цією жінкою, але вона каже, що світло жахливе , – зазначив Володимир.

Зазначимо, після розлучення Дантеса з Дорофєєвою артисту приписують роман із колишньою дружиною нинішнього бойфренда Наді. Володимира та Дашу не раз бачили разом, до того ж вони самі публікую спільні фото та відео.

Офіційно своїх стосунків Дантес та Кацуріна не підтверджували, проте варто зазначити, що їхні родини завжди дружили.