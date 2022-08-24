Вєрка Сердючка запалила в київському метро на концерті до Дня Незалежності України. Наприкінці до неї приєднався радник Офісу президента України Олексій Арестович.

На сцені Сердючка постала зі своєю сценічною мамою, музикантами та балетом. Вєрка виконала символічну пісню у важливе державне українське свято – Dancing Lasha Tumbai, яка наразі називається Dancing Russia Goodbye.

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Виступ Сердючки вийшов ефектним та змусив рухатися всіх глядачів. До того ж у так званій залі був присутній навіть легендарний пес Патрон.

Наприкінці виступу до Сердючки на сцену вийшов Арестович. Не обійшлося без жартів, проте наприкінці Олексій звернувся до жінок.

– В українській мові слово людина – єдине у жіночому роді. Тобто жінка – все для нас… Улюблені наші жінки, все це для вас… Ви для нас Україна і є, для вас ми це робимо і хочемо їх вигнати звідси. Також зажити нормальним життям, у якому ви ніколи не плакатимете, – зазначив Арестович.