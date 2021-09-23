Раніше я цього не розумів: учасник Холостячки 2 про важливість весілля в житті

Учасник романтичного реаліті-шоу Холостячка 2 Роман Свечкоренко поділився своїми роздумами щодо важливості весілля в житті людини.

– Раніше я цього не розумів, думав це не важливо. Зараз я знаю, що це важливо. Ну, насамперед, будь-якій жінка хочеться відчути себе особливою, а весілля це один з найважливіших днів, коли це почуття дуже гостре, – зазначив Свечкоренко.

За його словами, також у жінок є страх, що це ніколи не трапиться.

Учасник проекту зазначив, що це дає можливість жінці переконатися в більш серйозному ставленні з боку чоловіка.

– І знаючи, що для моєї коханої людини це важливо, то це апріорі важливо і для мене. Я хочу робити людину поруч зі мною щасливою, – підкреслив Роман Свечкоренко.

Холостячка 2

Після першої вечірки Злата Огнєвіч таки визначилася та вручила троянди шістнадцяти учасникам.

Боротьбу за серце співачки продовжать Роман Свечкоренко, Васко Младенов, Андрій Хветкевич, Олег Плахотнюк, Ігор Присяжнюк, Павло Богда, Ілля Закорецький, Максим Тарапата, Владислав Ясько, Вінченцо Дулепа, Євген Селютін, Андрій Задворний, Дмитро Шевченко, Богдан Коломейко, Роман Васильєв та Олександр Борзенко.

Як пройшов 1 випуск 2 сезону Холостячки читайте в матеріалі.