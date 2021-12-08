Раніше там були три пляшки шампанського: що Андре Тан ховає у холодильнику

Український дизайнер одягу Андре Тан розповів про свій раціон харчування.
Він зізнався, що раніше не придавав їжі особливого значення, у студентські роки міг щодня їсти смажену картоплю.
Проте були періоди, коли Андре Тану доводилося голодувати, а його прийом їжі складався з двох склянок води.
– У моїй молодості взагалі був період, коли я їв виключно смажену картоплю в гуртожитку, бувало таке, що їсти не було чого і мій прийом їжі складався з двох склянок води. Але зараз я дивлюся на це з позитивної точки зору: голодування — дуже корисна практика. Хто знає, може я собі тоді здоров’я зберіг, – жартома пише Андре Тан.
Зараз за харчуванням модельєра стежить його асистентка Альона. У раціоні Андре Тана є лише дієтична їжа, він не вживає фаст-фуду, чіпсів, смаженого та солодкого.
Хоча іноді, під час сильного стресу, він може згрішити шоколадом чи маленьким шматочком улюбленого десерту – торта-медовика.
Андре Тан зізнався, що не любить готувати, тому зараз у його холодильнику є лише авокадо та мінеральна вода.
– Що зараз у моєму холодильнику? Два авокадо на чорний день та мінеральна вода. Все. Готувати я не люблю і ніколи не любив. Раніше там ще стояли три пляшки шампанського, але зараз я вже не п’ю, – зізнався модельєр.