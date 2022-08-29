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Раніше ніхто не бачив: Надя Дорофєєва показала нове фото з Михайлом Кацуріним

29 Серпня 2022, 15:48
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Дорофеева

Співачка Надя Дорофєєва показала нове фото із коханим, ресторатором Михайлом Кацуріним.

В Instagram-stories артистка спілкувалася з підписниками, так, хтось із фоловерів попросив показати знімок, який раніше ніхто не бачив. У відповідь виконавиця оприлюднила кадр зі своїм хлопцем.

На фото пара позувала перед камерою в обіймах під час поцілунку. У Дорофєєвої в руках величезний букет квітів.

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Також артистка розповіла, що її надихає у такий тяжкий час для всіх українців.

– Любов. Люди. Улюблена справа. Творчість. Книги. Допомога, – написала Надя.

Нагадаємо, що про роман Наді Дорофєєвої та Михайла Кацуріна заговорили відразу після розлучення артистки зі співаком Володимиром Дантесом.

Закохані не довго приховували свої стосунки та незабаром підтвердили їх.

Нагадаємо, що до цього вони дружили родинами та навіть їздили разом відпочивати.

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Міша Кацурін Надя Дорофєєва
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