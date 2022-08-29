Співачка Надя Дорофєєва показала нове фото із коханим, ресторатором Михайлом Кацуріним.

В Instagram-stories артистка спілкувалася з підписниками, так, хтось із фоловерів попросив показати знімок, який раніше ніхто не бачив. У відповідь виконавиця оприлюднила кадр зі своїм хлопцем.

На фото пара позувала перед камерою в обіймах під час поцілунку. У Дорофєєвої в руках величезний букет квітів.

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Також артистка розповіла, що її надихає у такий тяжкий час для всіх українців.

– Любов. Люди. Улюблена справа. Творчість. Книги. Допомога, – написала Надя.

Нагадаємо, що про роман Наді Дорофєєвої та Михайла Кацуріна заговорили відразу після розлучення артистки зі співаком Володимиром Дантесом.

Закохані не довго приховували свої стосунки та незабаром підтвердили їх.

Нагадаємо, що до цього вони дружили родинами та навіть їздили разом відпочивати.