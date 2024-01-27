Блогерка та журналістка Раміна Есхакзай опублікувала архівне фото зі співаком Віталієм Козловським, зроблене ще до початку їхнього піар-роману.

Раміна показала фото з Козловським

У сториз в Instagram блогерка поділилась архівними знімками, які їй надіслама мама. На одному з фото Раміна стоїть поряд із Козловським.

У кадрі блогерка позує зовсім юною, а Віталій тоді тільки починав свою музичну кар’єру й мав довге волосся.

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– Мама надіслала. Я та Віталій Козловський до всіх подій, про які ви знаєте, – підписала фото Раміна.

Нагадаємо, що вперше про стосунки Раміни Есхакзай та Віталія Козловського заговорили ще у 2016 році. У березні 2017-го артист навіть освідчився коханій, але через місяць вони розійшлися.

У 2022 році Козловський зізнався, що роман з Есхакзай був просто піар-ходом. Ініціатором чуток про роман був не він.

Фото: Віталій Козловський, Раміна Есхакзай