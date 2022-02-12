Співачка Тіна Кароль стала одним із членів журі в фіналі відбору на Євробачення 2022.

Артистка, що зайняла суддівське крісло, постала перед глядачами та учасниками в чорній сукні з глибоким декольте та спущеними плечима.

Свій образ Тіна Кароль доповнила масивною прикрасою з камінням та яскравим макіяжем з акцентом на губи червоного кольору. Волосся виконавиця зачесала в легкі локони.

До складу журі також входять співачка Джамала, яка перемогла на Євробаченні 2016 та кінорежисер Ярослав Лодигін.

Ведучими нацвідбору, який відбувається 12 лютого, стали Маша Єфросиніна та Тимур Мірошниченко.

Телеведуча Маша Єфросиніна з’явилася перед глядачами в золотій блискучій довгій сукні з відвертим декольте та високим розрізом. Сукня Єфросиніної від американського бренду Sherri Hill, її вартість – $1 455 (40 900 грн). Образ Маші Єфросиніної на відборі на Євробачення 2022 – дивіться на Фактах ICTV.

Нагадаємо, за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі борються вісім учасників, серед яких – гурт Cloudless, Michael Soul, гурт Our Atlantic, Barleben, гурт Kalush Orchestra, Roxolana, Wellboy та Аліна Паш.

Усі пісні фіналістів нацвідбору на Євробачення 2022 – слухайте на Фактах ICTV.