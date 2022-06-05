Український телеведучий Анатолій Анатоліч заступився за свою куму, співачку Світлану Лободу.

В інтерв’ю програмі Слава + він зазначив, що позиція артистки є максимально праукраїнською і такою вона була з перших днів війни.

– В перші дні вона не озвучила її, тому що під загрозою була її свобода. Вона знала, що її не випустять з Росії, а за слово “війна” вона могла б вже отримати реальний термін, хоча й не є громадянкою Росії. І мова йшла не тільки про неї, а й про людей, з якими вона працювала. Як тільки вона покинула Росію і вивезла людей, відразу з’явилася її позиція. Я можу сказати, як людина з максимально патріотичною позицією, що я пишаюся тим, що вона зробила на даний момент. У неї 14 млн підписників в Instagram, з них, я впевнений, 11 млн – це росіяни. Якщо ви підписані на Лободу, то ви знаєте, що вона щодня розповідає про злочини російської армії в Україні. І вона продовжує це робити надалі, – сказав він.

Зараз дивляться

За словами Анатоліча, українцям не потрібно намагатися відштовхувати тих, хто зараз хоче максимально допомогти нашій країні.

– Так, вона була популярною в Росії, але давайте не намагатись відштовхнути тих, хто зараз хоче бути максимально корисним для нашої країни. Я вважаю, це неправильним. Тому зараз до Лободи в мене немає претензій і я вдячний за те, що можу спокійно про це говорити. Вона там втратила все – це факт. Те, що вона там ніколи не виступить, доки ми не переможемо Росію – це також факт. Мені здається, це показник, – сказав телеведучий.

Нагадаємо, що Світлана Лобода визнала напад РФ на Україну лише через місяць війни. Вона записала відеозвернення до українського народу, а також почала публікувати в мережі інформацію про те, як і чим допомагає Україні.