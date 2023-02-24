Сьогодні, 24 лютого, рівно рік повномасштабної війни в Україні. Сьогодні українці вже не згадують мирне життя, вони прокручують у пам’яті те, як вперше прокинулися від звуків вибухів, сирени або телефонних дзвінків рідних.

Рік тому країна-агресор перетворила вісім років гібридного вторгнення на повномасштабну кампанію, сподіваючись захопити Київ “затридня”. 365 днів українці мужньо дають відсіч, показуючи, що ворогу це ніколи не вдасться.

За цей рік змінилося багато чого – як в житті кожного, так і в самій країні. Що говорять про річницю вторгнення українські зірки – далі в матеріалі.

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Ведуча Маша Єфросиніна згадує, як вночі 24 лютого вони з чоловіком і друзями розводили багаття в укритті, щоб зігріти дітей. Тоді вона ще не здогадувалася, що попереду – пекло, яке влаштує нам РФ і яке не закінчиться за місяць чи три.

– Я також не знаю, що сильно змінюся. Тоді я тільки беру телефон і записую своє перше відеозвернення до росіян, бо наївно впевнена, що їм не розповіли про те, що їхній Путін напав на мою Україну, і вони зараз як дізнаються, як повстануть проти цього жаху, як вийдуть десятками мільйонів проти диктатора, і змусять його тікати, – згадує Маша.

Додає, не знала ще тоді, що відкриє для себе наш великий народ, у якого не було навіть думки здатися.

Сьогодні ж вона відчуває себе чужою в кожному куточку планети, крім дому, і досі не знає, що буде завтра, мріючи про перемогу.

– Але я вже не розгублена і не налякана, як була рік тому. Я знаю, що треба робити щодня – працювати і допомагати. Допомагати в тому напрямку, який кожен із нас обрав собі… Головне, не зупинятися. Тому що наша перемога сама себе не відсвяткує. Слава нашій неймовірній Україні, – зазначила Єфросиніна.

Співачка Злата Огнєвіч каже, що все життя пам’ятатиме ранок 24 лютого 2022 року – вибухи за вікном і тихий голос мами в трубці: Доню, бережи себе. Я тебе дуже люблю.

Каже, багато хто з нас навіть не уявляв, що змушений буде прощатися з близькими, рідними домівками, мріями, досягненнями, своїм звичним життям, а також те, на які звірства і жорстокість здатний ворог.

– Минув рік, ми тримаємося попри все. Завдяки українцям людство згадало про цінність, згадало про те, що насправді має важливе значення: воля, свобода, честь, сила, незламність, любов до країни, повага до предків… Минув рік, і я можу так само сказати, як і рік тому, перед повномасштабним вторгненням: немає такої валізи, в яку можна вмістити мою сім’ю, країну, досягнення, все, що я так люблю. А тому я залишаюся тут, вдома. Тут моє серце, – сказала Злата.

Дизайнер Андре Тан наголосив, що рік тому українці різко прокинулися іншими. З цього дня ми остаточно усвідомили, хто є хто і на що здатні друзі, вороги, а головне – на що здатні ми самі.

Додає, ці 365 днів громадяни нашої країни пройшли гідно, а також багато чого усвідомили, наприклад, що таке мирне небо, безпека рідних, щастя і те, що тільки разом ми сила.

– Ми впоралися. Ми витримали. Ми вижили, але, на жаль, не всі… Пам’ятаємо наших героїв! Перемога зовсім скоро. Слава Україні, – наголосив Андре Тан.

Співачка MamaRika сказала, що за цей рік українці пережили безліч болю, страждань, сліз.

– У кожного в телефоні є як мінімум один контакт, якому більше ніколи не додзвонишся. Людське життя – найбільша цінність, вільна Україна – найбільша мета, майбутнє наших дітей – найбільша мотивація, – зазначила артистка.

Виконавиця Надя Дорофєєва каже, їй ще ніколи не було так страшно, як у перші дні повномасштабної війни. Тоді вона була вдома разом із друзями.

Каже, ніхто не знав, що робити, як діяти, звідки брати гроші, як врятуватися, чим допомагати.

– Занурення, біль від новин, жахів і жорстокості досі б’ють в саме серце, і буду відверта – розбивають душу. Але ми, витираючи сльози втрат, знову працюємо, кожен на своєму фронті. А варвари, які на нас напали, в результаті будуть страждати, по-іншому не буває в житті. Цей пост я закінчу вдячністю всім нашим хлопцям і дівчатам, без яких всіх цих надій і рефлексій могло б і не бути, – наголосила Надя.

Співачка Світлана Тарабарова закликала всіх мріяти про те, що ми будемо робити через рік.

– Я б хотіла об’їхати всю країну… Херсон, Севастополь, Маріуполь, Донецьк, наші звільнені й відбудовані міста. Продовжуємо об’єднуватися заради нашого майбутнього, – зазначила артистка.

Актор Тарас Цимбалюк вирішив у річницю вторгнення подякувати всім, хто наближає перемогу України.

– Пишаємося, що належимо до незламного, великого народу! Вічна пам’ять тим, кого забрала війна… Слава Україні, – сказав Тарас.

Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво зазначає, весь рік невпинно говорить – пишаюся, люблю, підтримую. Додає, це не перша його війна, проте зараз вона нечесна.