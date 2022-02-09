П’яний учасник Американського ідола збив людину на смерть

Колишнього учасника шоу Американський ідол Калеба Кеннеді заарештували у Південній Кароліні (США). Хлопця звинувачують у тому, що він врізався машиною в майстерню і збив чоловіка, який пізніше помер.

За даними WSPA, 17-річному Кеннеді було пред’явлено звинувачення у скоєнні кримінального злочину за водіння у нетверезому стані, що призвело до аварії зі смертельним наслідком.

Кеннеді нібито з’їхав з дороги на приватну під’їзну доріжку і врізався в майстерню за будинком, збивши 54-річного Ларрі Дуейна Перріса.

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Пізніше Перріс помер у лікарні, а співак лікувався від травм після аварії.

Співак у стилі кантрі увійшов до п’ятірки найкращих учасників реаліті-шоу, але пішов із нього після скандалу в соціальних мережах у 2020 році – у пості на Snapchat Кеннеді з’явився поряд із людиною у капюшоні Ку-клукс-клану.

– Привіт, це буде трохи несподівано, але мене більше не буде на American Idol. В інтернеті з’явилося відео, на якому були показані дії, які не варто було робити. Я був молодший і не думав про вчинки, але це не виправдання, – повідомив Кеннеді у своєму Instagram.

Фото: Caleb Kennedy